Медведев перед финалом в Дубае: «Будет немного забавно наконец выиграть где-то дважды»

Я стараюсь выиграть каждый турнир, на который приезжаю. Поэтому мне кажется еще более удивительным, что я нигде не побеждал дважды — у меня есть тенденция приезжать в одни и те же места. Потому что начинаю понимать, какие из них мне нравятся, и потом один год приезжаю, один нет.