Медведев перед финалом в Дубае: «Будет немного забавно наконец выиграть где-то дважды»

У россиянина 22 титула, причем все он выиграл в разных городах. В Дубае россиянин уже становился чемпионом — он выиграл трофей в 2023-м.
— За карьеру вы выиграли почти все: «Большой шлем», Кубок Дэвиса, «Мастерсы».
— Да.
— Но вы никогда не становились чемпионом одного турнира дважды. Насколько особенным для вас было бы выиграть титул здесь второй раз?
— Это было бы здорово. Но это не стало бы чем-то безумным. Немного безумно ощущалось бы, только если бы пришлось на US Open.
Я стараюсь выиграть каждый турнир, на который приезжаю. Поэтому мне кажется еще более удивительным, что я нигде не побеждал дважды — у меня есть тенденция приезжать в одни и те же места. Потому что начинаю понимать, какие из них мне нравятся, и потом один год приезжаю, один нет.
Но я всегда старался. Я постараюсь завтра выиграть второй титул. Не расстроюсь, если серия закончится.
Будет приятно выиграть турнир. Но более особенно я себя ощущать не буду. Просто будет немного забавно наконец выиграть где-то дважды, — поделился россиянин на пресс-конференции.