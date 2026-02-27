Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев перед финалом в Дубае: «Будет немного забавно наконец выиграть где-то дважды»

Даниил Медведев прокомментировал предстоящий финал в Дубае против Тэллона Грикспора.

Источник: Спортс"

У россиянина 22 титула, причем все он выиграл в разных городах. В Дубае россиянин уже становился чемпионом — он выиграл трофей в 2023-м.

— За карьеру вы выиграли почти все: «Большой шлем», Кубок Дэвиса, «Мастерсы».

— Да.

— Но вы никогда не становились чемпионом одного турнира дважды. Насколько особенным для вас было бы выиграть титул здесь второй раз?

— Это было бы здорово. Но это не стало бы чем-то безумным. Немного безумно ощущалось бы, только если бы пришлось на US Open.

Я стараюсь выиграть каждый турнир, на который приезжаю. Поэтому мне кажется еще более удивительным, что я нигде не побеждал дважды — у меня есть тенденция приезжать в одни и те же места. Потому что начинаю понимать, какие из них мне нравятся, и потом один год приезжаю, один нет.

Но я всегда старался. Я постараюсь завтра выиграть второй титул. Не расстроюсь, если серия закончится.

Будет приятно выиграть турнир. Но более особенно я себя ощущать не буду. Просто будет немного забавно наконец выиграть где-то дважды, — поделился россиянин на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше