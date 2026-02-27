Ричмонд
Медведев об одноручном бэкхенде: «В современном теннисе это скорее недостаток»

Даниил Медведев высказался об одноручных бэкхендах.

— Как вы думаете, может ли одноручный бэкхенд быть выигрышным в эпоху Карлоса Алькараса и Янника Синнера?

— Я думаю, что все возможно.

Но если заставить кого-то играть одной рукой слева с раннего возраста, я бы сказал, что скорее будет минусом, чем плюс. Хотя есть уникальные игроки, такие как Роджер [Федерер], а Янник и Карлос выбрали своий путь без одноручного бэкхенда.

Такое возможно. Никогда не знаешь — вдруг появится игрок, который будет постоянно играть одноручным бэкхендом.

Например, когда Доминик Тим был в лучшей форме, я чувствовал, что его бэкхенд был лучше, чем форхенд — а тот был очень хорошим. А вот когда он играл не на пике, можно было атаковать его бэкхенд, дожидаться ошибок.

Все реально. Но в целом я думаю, что в современном теннисе одноручный бэкхенд — скорее недостаток, — сказал россиянин на пресс-конференции в Дубае.

Одноручный бэкхенд — такой красивый. Но почему он умирает?

