Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае у него было большое количество возможностей, которыми он не воспользовался.
В пятницу пятый сеяный Рублев проиграл Таллону Грикспору, который занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 5:7, 6:7 (6:8). По ходу матча нидерландец упал, после чего стал хуже передвигаться по корту.
«Это было совсем непросто, у меня было много возможностей, и я их не использовал. Было ясно, что он не в порядке, но он сделал все великолепно, начал рисковать по полной, и у него все получалось. Я пытался сохранять спокойствие, у меня были три брейк-пойнта в начале второго сета, и я говорил себе, что рано или поздно добьюсь своего», — приводит слова Рублева Punto de Break.
В финале Грикспор встретится с Даниилом Медведевым, который является первой ракеткой России и имеет третий номер посева на турнире.