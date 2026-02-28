Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае

«Это было совсем непросто, у меня было много возможностей, и я их не использовал. Было ясно, что он не в порядке, но он сделал все великолепно, начал рисковать по полной, и у него все получалось. Я пытался сохранять спокойствие, у меня были три брейк-пойнта в начале второго сета, и я говорил себе, что рано или поздно добьюсь своего», — приводит слова Рублева Punto de Break.