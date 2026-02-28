Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тиафу отыграл подачу на матч и вышел в финал на харде впервые с 2024-го

28-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу победил Брэндона Накашиму в полуфинале пятисотника в Акапулько. Матч закончился со счетом 3:6, 7:6 (6), 6:2. Во втором сете при счете 5:6 Тиафу отыграл подачу на матч.

Источник: Спортс"

Американец 11-й раз вышел в финал на уровне тура и первый на харде с августа 2024-го. Тогда он уступил Яннику Синнеру в решающем матче «Мастерса» в Цинциннати.

Также он впервые с августа прошлого года одержал победу на соперником из топ-30.

Дальше Тиафу встретится с Флавио Коболли.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше