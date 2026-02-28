Тиафу отыграл подачу на матч и вышел в финал на харде впервые с 2024-го

Американец 11-й раз вышел в финал на уровне тура и первый на харде с августа 2024-го. Тогда он уступил Яннику Синнеру в решающем матче «Мастерса» в Цинциннати.
Также он впервые с августа прошлого года одержал победу на соперником из топ-30.
Дальше Тиафу встретится с Флавио Коболли.
