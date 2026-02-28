Пегула о том, что она дочь миллиардера: «Я полюбила теннис до того, как начала думать о деньгах и семье»

«Я полюбила теннис с детства, еще до того, как начала думать о деньгах, семье командах или о чем-то подобном. Я хотела стать первой ракеткой мира, когда мне было шесть лет. Это была моя мечта с самого детства — быть первой, играть в туре, выигрывать турниры “Большого шлема”. Приятно осознавать, что я продолжаю бороться за это и воплощаю свою мечту в жизнь».