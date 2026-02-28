Ричмонд
Пегула о том, что она дочь миллиардера: «Я полюбила теннис до того, как начала думать о деньгах и семье»

Пятая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о том, что возглавила Совет по архитектуре, который займется пересмотром календаря, обязательств игроков и ключевых принципов организации тура.

Источник: Спортс"

«Люди просто просят меня о чем-то, и я, как правило, говорю “да” и почти никогда не отказываюсь. Думаю, в каком-то смысле я довольно спокойная и не испытываю стресс.

Ранее WTA была немного медлительна в принятии некоторых изменений. Создание совета — это сигнал того, что [Валери Камилло] действительно заинтересована, а совет настроен на изменения.

Это как послание: «Мы вас слышим, мы пытаемся изменить ситуацию и сделать это максимально быстро и эффективно». Просто наличие моего имени в составе совета как топ-игрока может помочь".

Также она рассказала, почему начала играть в теннис, будучи дочерью миллиардера.

«Я полюбила теннис с детства, еще до того, как начала думать о деньгах, семье командах или о чем-то подобном. Я хотела стать первой ракеткой мира, когда мне было шесть лет. Это была моя мечта с самого детства — быть первой, играть в туре, выигрывать турниры “Большого шлема”. Приятно осознавать, что я продолжаю бороться за это и воплощаю свою мечту в жизнь».

Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
