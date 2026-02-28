Теннисист Медведев высказался о победе в турнире из-за снятия Грикспора

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что хотел бы выиграть турнир категории ATP 500 в Дубае другим способом и пожелал снявшемуся с решающего матча Таллону Грикспору скорейшего восстановления от травмы.
В субботу Медведев стал победителем турнира в Дубае из-за отказа от матча Грикспора. В пятницу нидерландец, несмотря на травму, победил в полуфинале россиянина Андрея Рублева.
«Не таким образом я хотел выиграть финал. Надеюсь, травма у Таллона не такая серьезная, и желаю ему скорейшего восстановления», — написал Медведев в соцсети Х.
Для 30-летнего Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин является первым номером России и 11-й ракеткой мира. На его счету победа в Открытом чемпионате США 2021 года.