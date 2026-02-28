Медведев о том, что впервые взял турнир дважды: «Уникальная серия закончилась уникальным образом»

— 23 титула в твоей системе координат — много, мало или достойно?
— Я бы, наверное, сказал, что много. В моей системе координат это достойно, но вообще это много.
— Все говорят про твою уникальную серию. Она длилась с 2018-го, 22 титула в разных городах. Немного обидно, что такая уникальная серия закончилась нестандартным образом, или так и должно было быть?
— Это необычно. Шансов было мало, что она закончится именно так. Обидно только за то, что я набрал действительно хорошую форму и вчера сыграл сумасшедший матч. В теннисе все может очень быстро поменяться, но сегодня я был готов на 100%. Но опять же, уникальная серия закончилась уникальным образом — это добавляет своего шарма.
— Корабль [трофей], надеюсь, тебе по почте отправят? Ты не повезешь?
— Да. В прошлый раз так и получилось. Еще один кубок у меня есть такой — из Лос-Кабос, там очень красивый мяч. Он тоже немножко отвалился. А корабль вообще все, его нет. Поэтому опять уникальная история — именно этот корабль я попробую получить в этот раз целым, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.
