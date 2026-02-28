Медведев о том, что впервые взял турнир дважды: «Уникальная серия закончилась уникальным образом»

— Да. В прошлый раз так и получилось. Еще один кубок у меня есть такой — из Лос-Кабос, там очень красивый мяч. Он тоже немножко отвалился. А корабль вообще все, его нет. Поэтому опять уникальная история — именно этот корабль я попробую получить в этот раз целым, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.