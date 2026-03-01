Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный турнир в Анталье

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянка Мария Козырева в паре с Ириной Шиманович из Белоруссии стала победительницей турнира категории WTA 125 в Анталье (Турция), призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В финальном матче Козырева и Шиманович обыграли дуэт в составе японки Момоко Кобори и Пеангтарн Плипыч из Таиланда со счетом 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.
Для 26-летней Козыревой этот титул стал шестым в карьере в парном разряде в данной категории турниров WTA.