«Обломки перехваченных дронов могли упасть где угодно». Феррейра Сильва — о взрывах неподалеку от места проведения «Челленджера» в Фуджейре

Нам казалось, что Фуджейра находится в стороне от происходящего, однако все случилось всего в десяти километрах отсюда. Из отеля было видно дым после взрывов. Хотя это не была целенаправленная атака — речь шла об обломках перехваченных дронов, — ощущение было тревожным: все произошло слишком близко, и они могли упасть где угодно", — сказал португалец.