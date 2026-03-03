«Обломки перехваченных дронов могли упасть где угодно». Феррейра Сильва — о взрывах неподалеку от места проведения «Челленджера» в Фуджейре

Сегодня днем матчи приостановили, а вечером игрокам разослали уведомления об отмене турнира.
"Сегодня еще проходили матчи [в квалификации], а я успел потренироваться. По ходу тренировки стал замечать усилившийся шум — истребители и вертолеты летали заметно чаще, чем в предыдущие дни. Ранее мы уже слышали подобное, но сегодня это ощущалось гораздо сильнее.
Во время тренировки на телефон пришло экстренное уведомление — сообщалось о перекрытии одной из улиц. Когда мы закончили занятие, стало ясно, что матчи сначала приостановили, а затем и вовсе отменили на сегодняшний день.
Нам казалось, что Фуджейра находится в стороне от происходящего, однако все случилось всего в десяти километрах отсюда. Из отеля было видно дым после взрывов. Хотя это не была целенаправленная атака — речь шла об обломках перехваченных дронов, — ощущение было тревожным: все произошло слишком близко, и они могли упасть где угодно", — сказал португалец.