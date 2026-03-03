Циципас о том, что не сработался с Иванишевичем: «Уже через пару недель понял, что между нами нет нужной химии»

Когда я приглашаю тренера уровня Горана, цель одна — прогресс и развитие игры. А не формальное сотрудничество без реальной работы. Если бы речь шла просто о присутствии тренера рядом, это мог бы быть кто угодно и значительно дешевле. Когда я плачу серьезные деньги за работу, я ожидаю полной отдачи — и сам готов выкладываться на максимум. Это часть соглашения, и я к этому полностью готов, — сказал Циципас в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.