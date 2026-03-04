Ричмонд
Ферреро о том, почему отписался от Алькараса в соцсети: «Мне нужно немного времени, чтобы дистанцироваться»

Хуан Карлос Ферреро объяснил, почему отписался от Карлоса Алькараса в начале прошлого месяца.

"Я не подписан на него, потому что мне нужно немного времени, чтобы дистанцироваться. Хотя, с другой стороны, стоит зайти в инстаграм, и он все равно появляется повсюду. В итоге ничего не изменилось. Подписываешься на теннисные аккаунты и турниры — и он все равно всплывает.

Я сделал это не потому, что обиделся. Мне хочется увидеться с ним и обнять, спокойно обсудить все, что произошло. Думаю, у нас остался незавершенный разговор. По крайней мере, мне бы этого хотелось".

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец.

