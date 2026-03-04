Ферреро о том, почему отписался от Алькараса в соцсети: «Мне нужно немного времени, чтобы дистанцироваться»

"Я не подписан на него, потому что мне нужно немного времени, чтобы дистанцироваться. Хотя, с другой стороны, стоит зайти в инстаграм, и он все равно появляется повсюду. В итоге ничего не изменилось. Подписываешься на теннисные аккаунты и турниры — и он все равно всплывает.
Я сделал это не потому, что обиделся. Мне хочется увидеться с ним и обнять, спокойно обсудить все, что произошло. Думаю, у нас остался незавершенный разговор. По крайней мере, мне бы этого хотелось".
Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть.
Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше