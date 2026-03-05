Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»

Паула Бадоса прокомментировала возможное появление пятисетовиков у женщин.

Источник: Спортс"

Ранее бывший директор Australian Open Крэйг Тайли предлагал ввести такой финал на турнире начиная с четвертьфиналов.

"Я считаю, что мы готовы к тому, чтобы справляться с пятисетовиками.

Мы ежедневно тренируемся, и мы делаем это всю жизнь. Я считаю, что теннис и действующие спортсменки очень сильны, и мы очень спрогрессировали с течением времени. Так что, думаю, мы готовы. Но нужно будет решить вопросы с расписанием и восстановлением, а это непросто.

И еще, мне кажется, люди забывают о том, с чем женщинам приходится сталкиваться. А это, например, гормональные моменты и проблемы с энергией. С этим очень тяжело справляться. Мы особо не говорим об этой теме, но она существует. Для нас она существует. Мужчинам с таким сталкиваться не приходится. Но я разговариваю с другими игроками, и даже я сама с этим борюсь и я страдаю от этого. Так что об этом тоже стоит подумать.

Перед тем, как принять такое решение, нужно учесть много факторов. И я не знаю, могу ли я тут рассуждать, потому что я, очевидно, много раз получала травмы. Так что, может быть, для меня было бы лучше сыграть три гейма или что-то в этом роде! (смеется).

Но обсуждение идет. Посмотрим, что будет".