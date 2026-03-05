Ситуация произошла во время церемонии награждения на Кубке Эйзенхауэра, который выиграла его вместе с Тэйлором Фрицем. Во время фотосессии Дэвид Ренкер, вице-президент компании Eisenhower Health, попытался положить руку на талию Рыбакиной, но казахстанка тут же ее убрала. После этого Ренкер отошел от теннисистки.
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
Третья ракетка мира Елена Рыбакина не позволила одному из организаторов выставочного турнира микстов в Индиан-Уэллс положить ей руку на талию.