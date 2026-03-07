Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая ракетка мира Соболенко начала с победы турнир в Индиан-Уэллсе

Соболенко вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, победив Сакацумэ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко обыграла японку Химэно Сакацумэ во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу стартовавшей со второго круга первой ракетки мира, посеянной на турнире под соответствующим номером. Сакацумэ идет 136-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

В третьем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча между румынкой Жаклин Кристиан и австралийкой Майей Джойнт (29-й номер посева).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше