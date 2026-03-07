Первая ракетка мира Соболенко начала с победы турнир в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко обыграла японку Химэно Сакацумэ во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу стартовавшей со второго круга первой ракетки мира, посеянной на турнире под соответствующим номером. Сакацумэ идет 136-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
В третьем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча между румынкой Жаклин Кристиан и австралийкой Майей Джойнт (29-й номер посева).
