Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Калинская победила Сонмез и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Турции Зейнеп Сонмез во втором круге турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянки, которая является 22-й ракеткой мира и посеяна на турнире под 23-м номером. Сонмез идет 80-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут.

В третьем круге Калинская сыграет с канадкой Викторией Мбоко (10-й номер посева).