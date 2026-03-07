Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянки, которая является 22-й ракеткой мира и посеяна на турнире под 23-м номером. Сонмез идет 80-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут.