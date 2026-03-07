Соболенко — о помолвочном кольце: «Надеюсь, соперницы будут отвлекаться на эти бриллианты»

4 марта первая ракетка мира сообщила, что ответила согласием на предложение руки и сердца от своего молодого человека — бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса. По информации Daily Mail, стоимость помолвочного кольца белоруски составляет около 78 миллионов рублей.
«Мы дважды проверили, есть ли вероятность потерять бриллиант во время матча. Оказалось, что нет, поэтому я надела его с уверенностью. Кольцо удобное, блестящее. Надеюсь, что мои соперницы будут отвлекаться на эти бриллианты», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко обыграла японку Химено Сакацумэ со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей белорусской спортсменки на «тысячнике» станет румынка Жаклин Кристьян.