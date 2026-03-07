Ричмонд
Соболенко — о помолвочном кольце: «Надеюсь, соперницы будут отвлекаться на эти бриллианты»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, каково играть с помолвочным кольцом на пальце.

4 марта первая ракетка мира сообщила, что ответила согласием на предложение руки и сердца от своего молодого человека — бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса. По информации Daily Mail, стоимость помолвочного кольца белоруски составляет около 78 миллионов рублей.

«Мы дважды проверили, есть ли вероятность потерять бриллиант во время матча. Оказалось, что нет, поэтому я надела его с уверенностью. Кольцо удобное, блестящее. Надеюсь, что мои соперницы будут отвлекаться на эти бриллианты», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко обыграла японку Химено Сакацумэ со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей белорусской спортсменки на «тысячнике» станет румынка Жаклин Кристьян.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
