Рублев и Хачанов не смогли выйти в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Рублев и Хачанов уступили в матчах второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

В матче второго круга получивший 17-й номер посева Рублев проиграл канадцу Габриэлю Диалло со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.

Хачанов (16-й номер посева) за 2 часа 15 минут уступил бразильцу Жуану Фонсеке — 6:4, 6:7 (7:9), 4:6.

В третьем круге Диалло встретится с соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом (9), а Фонсека сыграет с американцем Томми Полом (23).

Ранее российские теннисисты Рублев, Хачанов и Даниил Медведев не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории ATP 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ и прибыли в Лос-Анджелес 3 марта, за день до старта соревнования. Спортсмены добирались из Омана в США транзитом через Стамбул. 5 марта Хачанов сообщил, что из-за тяжелой логистики они приехали на турнир усталыми и измотанными.

В других матчах первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:2, 6:3, а посеянный под третьим номером серб Новак Джокович одержал победу над поляком Камилем Майхшаком — 4:6, 6:1, 6:2.

