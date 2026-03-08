Рублев и Хачанов не смогли выйти в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Ранее российские теннисисты Рублев, Хачанов и Даниил Медведев не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории ATP 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ и прибыли в Лос-Анджелес 3 марта, за день до старта соревнования. Спортсмены добирались из Омана в США транзитом через Стамбул. 5 марта Хачанов сообщил, что из-за тяжелой логистики они приехали на турнир усталыми и измотанными.