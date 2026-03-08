Великолепная Мирра Андреева размазала по корту аргентинку в своем юбилейном матче

Важно отметить, что начало встречи было омрачено техническими проблемами. Игра не смогла стартовать вовремя из-за неисправности сетки, которую потребовалось заменить. Однако эта задержка нисколько не повлияла на настрой и концентрацию российской теннисистки. Несмотря на то что в первой партии некоторые геймы проходили напряженно, особенно пятый, где Андреева отыграла несколько брейк-пойнтов, включая тройной, это были единственные опасные моменты у ворот россиянки за всю встречу. Во втором сете сопротивление Сьерры было сломлено окончательно, и матч завершился двумя сухими сетами.