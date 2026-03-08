Мирра Андреева впервые повесила двойную баранку на уровне основного тура

Россиянка второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ни гейма. Первый был в 2022 году на 25-тысячнике ITF.
В этом году она выиграла уже пятый сет с баранкой.
Дальше действующая чемпионка сыграет с Катериной Синяковой.
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева во втором круге в Индиан-Уэллс разгромила Солану Сьерру — 6:0, 6:0.
