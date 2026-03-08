Александр Бублик с волевой победы стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Спортсмен, занимающий десятое место в мировом рейтинге, получил аналогичный номер посева, благодаря чему автоматически вышел во второй круг. На этой стадии его соперником был чех Вит Коприва, который пробился в основную сетку как «лаки-лузер» квалификации и является 62-й ракеткой мира.
Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Бублика со счетом 3:6, 7:6 (7:3 на тай-брейке), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут.
За время встречи казахстанец выполнил десять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из 11 брейк-пойнтов.
В третьем круге Бублик сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой, который пробился в основную сетку через квалификацию, а во втором раунде выбил из борьбы 20-го сеяного итальянца Лучано Дардери.