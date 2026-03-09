Андреева о том, что от нее ждут «Шлем»: «Люди любят обсуждать кучу всякого разного. Но пусть они лучше обо мне говорят, чем не говорят вообще»

— Думаю, начало сезона было не таким плохим. Оно было довольно хорошим. После этого… Было тоже неплохо, но не совсем так, как мне хотелось бы. Но, думаю, могло бы быть намного хуже. Я вполне довольна тем, как развивается моя игра. И я рада наблюдать за тем, как во время матчей становится видна работа, которую мы проводим на тренировках. Это приносит мне много позитивных эмоций.