Андреева о том, что от нее ждут «Шлем»: «Люди любят обсуждать кучу всякого разного. Но пусть они лучше обо мне говорят, чем не говорят вообще»

— Защищать титул непросто. Это очень крупный турнир. Ты вообще не нервничаешь?
— Я скорее на эмоциональном подъеме. Но до того, как приехала сюда, я думала, что буду тревожиться.
А потом я увидела, что здесь повсюду мои фотографии и что все в каком-то смысле ждали, когда я вернусь (улыбается). Это такое приятное чувство. Так что я не испытываю ничего, кроме радости и сильного прилива адреналина от того, что я снова здесь.
— В этом году ты уже выиграла титул в Аделаиде, провела хорошие матчи и тяжелые матчи. Я знаю, что ты строгий критик. Как бы ты оценила себя в этом сезоне?
— Думаю, начало сезона было не таким плохим. Оно было довольно хорошим. После этого… Было тоже неплохо, но не совсем так, как мне хотелось бы. Но, думаю, могло бы быть намного хуже. Я вполне довольна тем, как развивается моя игра. И я рада наблюдать за тем, как во время матчей становится видна работа, которую мы проводим на тренировках. Это приносит мне много позитивных эмоций.
Я с нетерпением жду каждого матча. Завтра я не играю пару, и это (высовывает язык и морщится).
— Тебе больше нравится играть матчи, чем тренироваться.
— Да (улыбается).
— Прошлый сезон был для тебя прорывным. Когда у тебя выдается такой год и наступает межсезонье, как ты готовишься к тому, что все будут говорить, что ты скоро выиграешь «Большой шлем»?
— Люди любят говорить кучу всякого разного.
— Но они в тебя верят.
— Это правда (улыбается). Но иногда это может влиять на тебя иначе. Так что когда люди начинают обсуждать тебя по-разному… Но я считаю, что пусть они лучше обо мне говорят, чем не говорят вообще. Так что я такая: «Окей, продолжайте. Я буду концентрироваться на том, что я должна делать».
После того, как год завершился, у нас был небольшой диалог с Кончитой [Мартинес] о том, над чем мы хотим поработать во время предсезонки. Она была длинной и тяжелой, я рада, что она закончилась (смеется). И над чем бы мы ни работали, я тебе об этом не расскажу (улыбается).
— Ты знала, что я собирался спросить.
— Да, именно (смеется).
Понемногу я вижу результат, и это меня радует.