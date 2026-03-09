Калинская не смогла выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Калинской 27 лет, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году.