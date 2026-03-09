Калинская не смогла выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская проиграла канадке Виктории Мбоко в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Мбоко (10-й номер посева). Калинская была посеяна под 23-м номером. В четвертом круге канадская теннисистка сыграет против представительницы США Аманды Анисимовой (6).
Калинской 27 лет, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году.
Мбоко 19 лет, она располагается на 10-й позиции мирового рейтинга. В ее активе два титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом канадской теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2026 году.
Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000. Он завершится 15 марта, его призовой фонд составил более $9,4 млн. Действующей победительницей является россиянка Мирра Андреева. Из ее соотечественниц турнир также выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).