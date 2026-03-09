Ричмонд
Первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал престижного турнира в США

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала еще одну победу на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Спортсменка, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, на соревнованиях в США выступает вместе с сербкой Александрой Крунич. Их дуэт получил пятый номер посева.

Во втором круге Данилина и Крунич со счетом 6:4, 6:1 обыграли украинку Людмилу Киченок и американку Дезире Кравчик. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.

За время встречи казахстанка и сербка выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из 11 брейк-пойнтов.

Данилина и Крунич вышли в четвертьфинал. Их следующие соперницы определятся в матче между Хейли Баптист (США) / Еленой Остапенко (Латвия) и Миррой Андреевой (Россия) / Викторией Мбоко (Канада).

Напомним, в нынешнем сезоне Данилина и Крунич дошли до финала Australian Open, а также выиграли турнир WTA 1000 в Дохе.

