Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллс

Первая ракетка России Мирра Андреева не защитила титул турнира в Индиан-Уэллс, в третьем круге проиграв 44-й ракетке мира Катерине Синяковой 6:4, 6:7, 3:6.

Источник: Спортс

На двух последних турнирах, где Андреева защищала титулы, она выиграла по одному матчу.

В рейтинге WTA 18-летняя россиянка опустится как минимум в конец топ-10.

А Мирра Андреева вообще прогрессирует? Мнения — полярные.

