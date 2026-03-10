Ричмонд
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса

Андреева не сумела выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Катержине Синяковой в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Синяковой, которая занимает 44-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева — восьмая ракетка мира, она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе в 2025 году. Спортсменки провели на корте 2 часа 48 минут.

В четвертом круге Синякова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

В другом матче третьего раунда вторая ракетка мира полька Ига Швентек обыграла греческую теннисистку Марию Саккари (34) — 6:3, 6:2.

