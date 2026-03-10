Бублик о том, что Андреева послала ## ### зрителей после вылета с турнира в Индиан-Уэллс: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то»

Россиянка проиграла Катерине Синяковой в третьем круге (6:4, 6:7 (5), 3:6) и не смогла защитить прошлогодний титул.
«Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то», — написал Бублик в своем телеграм-канале.
Александр Бублик отреагировал на эмоциональный срыв Мирры Андреевой после вылета с тысячника в Индиан-Уэллс.
