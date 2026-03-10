Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бублик о том, что Андреева послала ## ### зрителей после вылета с турнира в Индиан-Уэллс: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то»

Александр Бублик отреагировал на эмоциональный срыв Мирры Андреевой после вылета с тысячника в Индиан-Уэллс.

Источник: Спортс"

Россиянка проиграла Катерине Синяковой в третьем круге (6:4, 6:7 (5), 3:6) и не смогла защитить прошлогодний титул.

«Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то», — написал Бублик в своем телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше