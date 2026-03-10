Слезы, ругань и разбитая ракетка: Андреева тяжело пережила потерю титула в Индиан-Уэллсе

Разбив ракетку и выругавшись, бывшая чемпионка Индиан-Уэллса покидала корт в слезах и по дороге умудрилась поссориться еще и с группой болельщиков, которые то ли освистывали россиянку, то ли пытались ее поддержать. В любом случае Андреева должна пенять только на себя — в ходе матча она не сумела реализовать 19 из 26 брейк-пойнтов, и с такой статистикой сложно рассчитывать на успех. Ну и в тренерской квалификации Кончиты, которая никак не может вывести свою звездную подопечную из кризиса, начинают возникать большие сомнения. Правда, после провала в концовке сезона-2025 у Мирры был титул WTA-500 в Аделаиде. Но потом случился вылет в четвертом круге ТБШ в Мельбурне, а на тысячниках в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе юная звезда одержала всего четыре победы в семи матчах.