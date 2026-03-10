Слезы, ругань и разбитая ракетка: Андреева тяжело пережила потерю титула в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс (США)
Третий круг
Катержина Синякова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 8) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.
Год назад теннисное сообщество восхищалось талантом, возрастными рекордами и детской непосредственностью Мирры Андреевой, разобравшейся в финале Индиан-Уэллса с первой ракеткой мира Ариной Соболенко и взявшей второй подряд трофей тысячника. Увы, сейчас все радикально изменилось в худшую сторону — 18-летняя россиянка не только провалила вторую защиту титула подряд, но и неприятно поразила публику неумением держать удар и достойно проигрывать. В ходе почти трехчасового матча с чешкой Катержиной Синяковой уроженка Красноярска спорила с судьей, выгоняла с трибуны тренера, ломала ракетки и рыдала от бессилия. Итогом стало обидное поражение, негативные комментарии в медиа и перспектива скорого вылета из первой десятки рейтинга WTA.
Споры из-за быстрых подач
Разгром аргентинки Соланы Сьерры с двумя баранками в стартовом матче Индиан-Уэллса, видимо, сыграл с Андреевой злую шутку. В матче против Катержины Синяковой Мирра неоднократно теряла концентрацию и не сумела показать свой лучший теннис в ключевые моменты поединка. Представительница Чехии с русскими корнями является одной из сильнейших парниц планеты, но в одиночном рейтинге не входит даже в топ-40. Синякова точно не была фавориткой в матче против действующей чемпионки калифорнийского тысячника. Тем не менее двукратная олимпийская чемпионка сумела сотворить сенсацию, а юная россиянка уже в который раз продемонстрировала ментальные проблемы в самые ответственные моменты матча.
«Я очень рада этой победе, — подвела итог встрече Синякова на пресс-конференции. — Думаю, по ходу поединка было видно, что я старалась сбивать темп. Кроме того, нам обеим пришлось бороться с ветром. Мы теряли свои подачи на одной стороне корта и легко выигрывали их на другой. Я ожидала, что Мирра станет играть под мой форхенд, как делают многие мои соперницы. Поэтому я очень радовалась, когда мне удавалось хорошо возвращать мячи и создавать ситуации, в которых, как мне кажется, я была сильнее. Тем не менее я очень устала и просто счастлива, что смогла довести этот матч до победы».
Встреча изобиловала взаимными ошибками и нервными ситуациями, и в итоге победу одержала более психологически стабильная теннисистка. Увы, это не Мирра Андреева, хотя после того, как россиянка отыгралась с 0:3 и взяла первый сет, казалось, что восьмая сеяная полностью контролирует игру и своего не упустит. Однако опытная соперница не собиралась сдаваться и предприняла успешную неспортивную попытку тормознуть фаворитку. Катержина принялась жаловаться судье на вышке, что россиянка делает слишком маленькие паузы между подачами и не позволяет нормально подготовиться к приему. Арбитр, китаянка Чжан Хуан, особого криминала в таком поведении не усмотрела, однако в процессе споров у Андреевой пропал драйв, что со временем отразилось на качестве игры.
Припадок гнева и обиды
Вторая партия изобиловала взаимными ошибками и закончилась нервным срывом Андреевой. В пятом гейме Синякова повела с брейком, но Мирра тут же восстановила баланс. В концовке партии чешка снова вырвалась вперед, и россиянка опять выстояла, доведя дело до тай-брейка. В целом теннис в исполнении нашей девушки выглядел ярче и разнообразнее, но ей постоянно чего-то не хватало. Закончилось все очень печально и обидно для подопечной Кончиты Мартинес. При счете 5:5 на тай-брейке Андреева была в двух розыгрышах от общей победы, но сначала с форхенда отправила мяч в сетку, а потом запорола достаточно простой смеш, не попав в корт.
Разгневанная упущенным шансом, Мирра бросила ракетку на корт, получив замечание за неспортивное поведение, а затем потребовала от своего тренерского штаба покинуть трибуну. Кончита сначала подчинилась и потом потихоньку вернулась, однако концентрации Андреевой в любом случае хватило ненадолго. В шестом гейме третьего сета россиянка с четвертого брейкового мяча взяла подачу соперницы, но тут же пропустила контрвыпад чешки. При счете 3:5 наша спортсменка продолжала сражаться, но удача снова оказалась на стороне Катержины — заключительный розыгрыш она выиграла, угодив мячом в трос. Чешка тут же извинилась, но это было слабым утешением для Мирры, которую снова охватил припадок гнева и обиды.
Разбив ракетку и выругавшись, бывшая чемпионка Индиан-Уэллса покидала корт в слезах и по дороге умудрилась поссориться еще и с группой болельщиков, которые то ли освистывали россиянку, то ли пытались ее поддержать. В любом случае Андреева должна пенять только на себя — в ходе матча она не сумела реализовать 19 из 26 брейк-пойнтов, и с такой статистикой сложно рассчитывать на успех. Ну и в тренерской квалификации Кончиты, которая никак не может вывести свою звездную подопечную из кризиса, начинают возникать большие сомнения. Правда, после провала в концовке сезона-2025 у Мирры был титул WTA-500 в Аделаиде. Но потом случился вылет в четвертом круге ТБШ в Мельбурне, а на тысячниках в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе юная звезда одержала всего четыре победы в семи матчах.
Надежда на парный разряд?
Серия неудач в защите важных очков уже стоила Мирре двух позиций в онлайн-рейтинге. Пока она десятая, но в сетке калифорнийского супертурнира остаются еще четыре девушки, теоретически способные выбить россиянку из первой десятки. Если это произойдет, кризис в карьере Андреевой станет очевидным. Год назад и даже перед началом нынешнего сезона многие специалисты говорили, что наша спортсменка вот-вот выиграет турнир «Большого шлема» и даже составит конкуренцию Соболенко на вершине рейтинга WTA. Однако сейчас мы наблюдаем не только отсутствие прогресса в результатах, но и серьезные имиджевые потери из-за неумения достойно принимать поражения.
Следующей соперницей Синяковой станет Элина Свитолина. Для Андреевой матч с переживающей вторую молодость украинкой стал бы серьезным испытанием. Но Мирра сейчас не в той ситуации, чтобы делить соперниц на удобных и неудобных. Начиная с Уимблдона-2025 россиянка провела 11 турниров и только дважды сумела добраться до четвертьфиналов. А это значит, что победная инерция дебютантки утрачена окончательно и бесповоротно, и надо доказывать свою состоятельность в туре на общих основаниях. Конечно, никакой трагедии пока нет. Многие молодые игроки начинают очень ярко, потом ловят игровой спад, и ближе к 22−23 годам возвращаются на пик формы. Однако для этого должно сложиться много факторов, а просвета в результатах Андреевой пока не наблюдается.
В любом случае время восхищения юной жизнерадостной россиянкой точно прошло, и сейчас на нее обрушится хейт из-за несбывшихся ожиданий. Официальный сайт WTA отмечает явные проблемы Мирры с форхендом, многие англоязычные медиа советуют Кончите Мартинес поскорее научить свою подопечную профессиональному поведению на корте в случае неудач. Конечно, в большом теннисе много не в меру эмоциональных персонажей, но это путь в никуда. Правда, пока история Андреевой в Индиан-Уэллсе не завершена. Через несколько часов после неудачи в одиночном разряде россиянка в паре с Викторией Мбоко из Канады обыграла дуэт Хейли Баптист (США)/Елена Остапенко (Латвия) со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 11:9. В четвертьфинале парного тысячника Мирра и Виктория встретятся с пятыми сеяными Анной Данилиной из Казахстана и сербкой Александрой Крунич.