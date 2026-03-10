«Я их в принципе ненавижу». Медведев с «баранкой» победил Баэса в Индиан-Уэллсе и раскритиковал мячи

Индиан-Уэллс (США)
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 11) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:4, 6:0
Алекс Микельсен (США) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)
Даниил Медведев показал, что находится в отличной форме. В третьем круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе россиянин без проблем одолел 53-ю ракетку мира, аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Разные сеты
Медведеву достался непростой соперник по третьему кругу: в этом сезоне 25-летний латиноамериканец выступает уверенно и уже добыл две победы над соперниками из топ-10. В начале января на United Cup Баэс одолел Тэйлора Фритца, в середине месяца — Бена Шелтона на АТР-250 в Окленде.
Даниил вполне мог стать третьим «трофеем» Себастьяна — в первом сете Баэс действовал очень хорошо и на старте без проблем забирал свои подачи, чего нельзя было сказать о Медведеве. Однако в пятом гейме наш теннисист наконец зацепился и с огромным трудом, с пятой попытки оформил брейк.
Но проще не стало. Уже в следующем гейме аргентинец сам вышел на двойной брейк-пойнт, россиянину пришлось отбиваться. Сдаваться Себастьян явно не планировал: в девятом гейме при счете 5:3 в пользу Даниила он защитился от двойного сет-бола и не менее качественно оборонялся на финише. Медведев забрал десятый гейм — и весь сет — только с третьей попытки.
Сложная первая партия сулила 10-й ракетке мира проблемы в матче, но их не случилось. Судя по всему, Баэс оставил много сил на старте — во втором сете у него совершенно не пошло, и он менее чем за полчаса проиграл с «баранкой».
15 побед подряд
Победа над Баэсом стала для Медведева шестой подряд. Кроме того, на его счету уже 15 удачных матчей в этом сезоне. По этому показателю он лидирует в туре, опережая даже первую ракетку мира — испанца Карлоса Алькараса, набравшего пока только 14 побед.
Необычный сценарий встречи с аргентинцем Даниил объяснил психологией и своей хорошей формой.
«Баэс в этом сезоне очень хорош. И матч он действительно начал здорово. Но в этом году корт быстрее, и я со своей стороны знал, что нужно скорее подавать и давить самому, а на подаче Себастьяна у меня будут шансы. Так и получилось. Но результат, конечно, не отражает игры — она была плотнее. Рад, что смог победить с таким счетом.
Шансы Баэса во втором сете? Ему было тяжело, я сейчас в форме. Так это и работает. Он был очень хорош в первой партии, но когда ты очень хорош и все равно проигрываешь 4:6 — это морально тяжело. Вроде бы надо играть еще лучше, но не всегда это получается. Он попытался поменять тактику, больше выходить к сетке, но ему не помогло. Хотя матч был классный», — заявил Медведев в интервью «Больше!».
Несмотря на выход в следующий круг, россиянин затронул свою любимую негативную тему — мячи.
«Что в этом году поменялось в Индиан-Уэллсе? Не могу сказать, что мячи стали быстрее, они просто чуть лучше контролируются. Потому что Penn — это по факту Head (производители. — Прим. “СЭ”), я ими вообще играть не могу. Понятно, что я тут бывал в финалах и все такое, но это не значит, что эти мячи мне нравятся. Я их в принципе ненавижу. Dunlop еще хоть как-то подходят, лучше управляются, пусть они и быстрее стираются на таком покрытии. А корт в этом году действительно стал быстрее — можно выигрывать очки с подачи, что ранее в Индиан-Уэллсе было невозможно», — добавил Даниил.
В четвертом круге Медведева ждет встреча с американцем Алексом Микельсеном.