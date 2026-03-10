«Я их в принципе ненавижу». Медведев с «баранкой» победил Баэса в Индиан-Уэллсе и раскритиковал мячи

«Баэс в этом сезоне очень хорош. И матч он действительно начал здорово. Но в этом году корт быстрее, и я со своей стороны знал, что нужно скорее подавать и давить самому, а на подаче Себастьяна у меня будут шансы. Так и получилось. Но результат, конечно, не отражает игры — она была плотнее. Рад, что смог победить с таким счетом.



Шансы Баэса во втором сете? Ему было тяжело, я сейчас в форме. Так это и работает. Он был очень хорош в первой партии, но когда ты очень хорош и все равно проигрываешь 4:6 — это морально тяжело. Вроде бы надо играть еще лучше, но не всегда это получается. Он попытался поменять тактику, больше выходить к сетке, но ему не помогло. Хотя матч был классный», — заявил Медведев в интервью «Больше!».