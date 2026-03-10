Андреева эмоционально отреагировала на утрату титула «тысячника» в Индиан-Уэллсе

О том, что Андреева потерпела поражение в матче второго круга турнира против Катерины Синяковой из Чехии, стало известно ранее в этот день. Встреча состоялась в ночь с 9 на 10 марта и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу чешской спортсменки. Матч теннисисток продлился 2 часа 54 минуты.