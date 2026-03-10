Ричмонд
Андреева эмоционально отреагировала на утрату титула «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева резко отреагировала на свое поражение в матче третьего круга турнира женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Индиан-Уэллсе.

Источник: Известия

Сразу после завершения встречи Андреева в сердцах кинула ракетку. Уходя с корта, она эмоционально высказывалась в сторону болельщиков.

В 2025 году Мирра Андреева в возрасте 17 лет выиграла турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Защитить титул в одиночном разряде россиянке не удалось, однако она продолжает борьбу на этих соревнованиях в парной сетке.

О том, что Андреева потерпела поражение в матче второго круга турнира против Катерины Синяковой из Чехии, стало известно ранее в этот день. Встреча состоялась в ночь с 9 на 10 марта и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу чешской спортсменки. Матч теннисисток продлился 2 часа 54 минуты.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
