Соболенко победила Осаку и вышла в ¼ финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ⅛ финaла Соболенко в двух сетах закрыла обладательницу четырех титулов Большого шлема Наоми Осаку.
Встреча, которая продлилась 1 час 21 минуту, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу белоруски.
Соперницей Соболенко за выход в полуфинал «тысячника» в США станет Виктория Мбоко или Аманда Анисимова.
