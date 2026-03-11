Ричмонд
Рублев и Хачанов вышли в ¼ финала парного Индиан-Уэллс, Джокович и Циципас выбыли

Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Феликса Оже-Альяссима и Себастьяна Корду на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 7:6 (3), 4:6, 10−5.

Источник: Спортс"

В четвертьфинале россияне сыграют с Валентином Вашеро и Артуром Риндеркнешем. Двоюродные братья выбили Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса — 7:6 (4), 7:5.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
