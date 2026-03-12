Алькарас начал сезон с 15 побед подряд

Испанец довел беспроигрышную серию в начале сезона-2026 до 15 матчей. Он выиграл титулы на Australian Open и в Дохе, а теперь пятый раз подряд вышел в ¼ в Индиан-Уэллс.
Всего 22-летний испанец 19-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса».
Дальше он сыграет с Кэмероном Норри, у которого ведет 5:3 в личных встречах.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше