Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев и Хачанов, Мирра и Мбоко проиграли в ¼ финала Индиан-Уэллс в паре

Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в полуфинал парного «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Они уступили Валентину Вашеро и Артуру Риндеркнешу — 3:6, 4:6.

В женской сетке выступление в ¼ завершили Мирра Андреева и Виктория Мбоко, проигравшие Анне Данилиной и Александре Крунич — 6:7 (5), 2:6.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше