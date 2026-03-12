Ричмонд
Рыбакина 19-й раз вышла в четвертьфинал тысячника

Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира в Индиан-Уэллс.

Она обыграла Сонай Картал со счетом 6:4, 4:3, отказ. Британка снялась из-за проблем с левым бедром.

Казахстанка третий раз в карьере вышла в ¼ на этом турнире. В 2023-м она брала титул.

В целом Рыбакина 19-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. Дальше она сыграет с Джессикой Пегулой, у которой ведет в личке 4:3.

