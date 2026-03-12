Она обыграла Сонай Картал со счетом 6:4, 4:3, отказ. Британка снялась из-за проблем с левым бедром.
Казахстанка третий раз в карьере вышла в ¼ на этом турнире. В 2023-м она брала титул.
В целом Рыбакина 19-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. Дальше она сыграет с Джессикой Пегулой, у которой ведет в личке 4:3.
Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.Читать дальше