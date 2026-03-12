Свитолина вышла в четвертьфинал на втором тысячнике подряд

Украинка вышла в четвертьфинал на втором тысячнике подряд. В Дубае она дошла до финала, где уступила Джессике Пегуле.
Свитолина — лидер тура по количеству побед в этом сезоне (18).
В целом Свитолина 26-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. Дальше она поборется с Игой Швентек, которой уступает в личке 1:4.
