Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свитолина вышла в четвертьфинал на втором тысячнике подряд

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллс на отказе Катерины Синяковой. Чешка снялась при счете 1:6, 1:1 из-за травмы правого бедра.

Источник: Спортс"

Украинка вышла в четвертьфинал на втором тысячнике подряд. В Дубае она дошла до финала, где уступила Джессике Пегуле.

Свитолина — лидер тура по количеству побед в этом сезоне (18).

В целом Свитолина 26-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. Дальше она поборется с Игой Швентек, которой уступает в личке 1:4.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше