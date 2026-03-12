Ричмонд
Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и представительница Сербии Александра Крунич пробились в полуфинальную стадию турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).

Источник: Reuters

На стадии четвертьфинала интернациональный дуэт одержал победу над парой, в составе которой выступали российская спортсменка Мирра Андреева и представительница Канады Виктория Мбоко. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Данилиной и Крунич.

Первый сет противостояния сложился в напряжённой борьбе: соперницам потребовался тай-брейк для определения победительницы, на котором казахстанско-сербская пара оказалась точнее в ключевых розыгрышах, продемонстрировав хладнокровие в решающие моменты.

Во второй партии Данилина и Крунич усилили давление на оппоненток, своевременно выигрывая важные геймы и не допуская критических ошибок. Стабильная игра на обеих подачах и эффективные действия у сетки позволили дуэту завершить матч в двух сетах.

В полуфинале престижного турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Анна Данилина и Александра Крунич встретятся с победительницами другого четвертьфинального противостояния.

