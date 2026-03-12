Павлюченкова о Серене: «С ней уже у сетки во время жеребьевки я стояла и думала: от меня сейчас останется мокрое пятно»

— С кем тяжелее играть — с Сереной или Соболенко?
— Соболенко я в начале ее карьеры еще могла обыгрывать, а Серену — вообще не могла. Иногда я выходила, и она как будто надо мной насмехалась. Я не понимала, что происходит. Максимум могла 1−2 гейма взять.
У нас был финал в Брисбене, где я по ходу турнира обыграла всех из топ-10, а в финале получила от нее 2:6, 1:6.
— В чем разница между Сереной и всеми остальными?
— С ней уже у сетки во время жеребьевки я стояла и думала: от меня сейчас останется мокрое пятно. Она нереально давила — взгляд, энергия вокруг нее. Особенно на «Шлемах». Поэтому были матчи, в которых я не могла выиграть больше двух геймов.
— Сейчас есть игроки, от которых идет такая же энергия? С которым прям страшно?
— Сейчас нет.
Когда я пришла из юниоров, мне сразу дали понять, что ты здесь вообще не велком. Просто взглядом. У Маши Шараповой был имидж, что она ни на кого не смотрела, ни с кем не разговаривала — и таких было очень много.
Сейчас все достаточно дружелюбные, разговаривают друг с другом — нормальный вайб. Нет такого, что ходит какая-нибудь холодная королева. Конечно, есть разные экземпляры, но в основном все нормальные.
— Помню вашу цитату, что когда вы пришли в тур, атмосферы дружелюбности не было и было много стерв. Сейчас сколько стерв?
— Мне кажется, сейчас еще больше конкуренции такой женской — у кого красивее форма, кто красивее, кто лучше выглядит. Но прямо стерв-стерв я не знаю.
Да и вообще на корте я против стервозности ничего не имею. Мы выходим, чтобы выиграть. И я не вижу в этом ничего плохого. Даже не хочу их стервами называть, потому что тогда и меня иногда можно так назвать. Если ты выходишь выигрывать матч, это абсолютно здоровый настрой.
Если есть проблемы за пределами корта, то это просто невоспитанные люди, как по мне.
Да и я сейчас стала меньше придавать этому значения. В целом стараюсь меньше времени проводить на кортах — приезжаю, переодеваюсь, тренируюсь, играю и сразу уезжаю. Особо не наблюдаю, кто и как себя ведет.
— Есть молодые игроки, с которыми вам интересно общаться и проводить время?
— Мне очень импонирует Мирра Андреева — она одна из немногих, с кем я пытаюсь общаться, когда мы видимся на турнирах, и мы тренировались с ней на юге Франции.
Во-первых, она такая — ей палец в рот не клади. В хорошем смысле. Я люблю таких. И она кокетка — по-хорошему.
Я ее уже больше двух лет знаю, и мне очень нравится, как она разбирается в разных ситуациях, как дает интервью, как себя ведет. Это очень круто. Она прикольная.
А других молодых девчонок, которые сейчас в топе, я даже не знаю. С ними не общалась, — сказала Павлюченкова в интервью Спортсу.