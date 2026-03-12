Ричмонд
Соболенко стала полуфиналисткой «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

В четвертьфинале белорусская теннисистка победила канадку Викторию Мбоко со счетом 7:6 (7:0), 6:4. Матч длился 1 час 51 минуту.

Соболенко сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия, 14) — Талия Гибсон (Австралия, Q).

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
