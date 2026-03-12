Соболенко стала полуфиналисткой «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В четвертьфинале белорусская теннисистка победила канадку Викторию Мбоко со счетом 7:6 (7:0), 6:4. Матч длился 1 час 51 минуту.
Соболенко сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия, 14) — Талия Гибсон (Австралия, Q).
