21-летняя Носкова второй раз вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Для 21-летней чешки это второй полуфинал тысячника — в сентябре прошлого года она дошла до финала в Пекине. В целом ее статистика на этой стадии — 5:5.
В живом рейтинге Носкова поднялась на 13-ю строчку.
За выход в финал она поборется с Ариной Соболенко.
