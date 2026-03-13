Ричмонд
21-летняя Носкова второй раз вышла в полуфинал турнира WTA 1000

14-я ракетка мира Линда Носкова вышла в полуфинал WTA 1000 в Индиан-Уэллс, обыграв Талию Гибсон со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

Источник: Спортс"

Для 21-летней чешки это второй полуфинал тысячника — в сентябре прошлого года она дошла до финала в Пекине. В целом ее статистика на этой стадии — 5:5.

В живом рейтинге Носкова поднялась на 13-ю строчку.

За выход в финал она поборется с Ариной Соболенко.

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
