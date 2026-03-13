Медведев 17-й раз вышел в полуфинал «Мастерса», а в Индиан-Уэллс сделал этой пятый раз подряд.
В начале сезона-2026 россиянин выиграл два титула и 17 из 20 матчей. Он лидер тура по количеству побед.
Дальше Медведев встретится с Карлосом Алькарасом или Кэмероном Норри.
