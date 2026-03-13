Ричмонд
Медведев 17-й раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Даниил Медведев выбил действующего чемпиона Джека Дрэйпера с «Мастерса» в Индиан-Уэллс — 6:1, 7:5 в четвертьфинале.

Источник: Спортс"

Медведев 17-й раз вышел в полуфинал «Мастерса», а в Индиан-Уэллс сделал этой пятый раз подряд.

В начале сезона-2026 россиянин выиграл два титула и 17 из 20 матчей. Он лидер тура по количеству побед.

Дальше Медведев встретится с Карлосом Алькарасом или Кэмероном Норри.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
