Рыбакина станет второй ракеткой мира

Елена Рыбакина в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс обыграла Джессику Пегулу — 6:1, 7:6 (4).

Источник: Спортс"

За счет выхода в полуфинал чемпионка Australian Open обойдет Игу Швентек и станет второй ракеткой мира.

В матче с Пегулой она четвертый раз в сезоне и 35-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Сейчас она идет на серии из 11 подряд побед против десятки. С 2000 года такие были только у Винус Уильямс, Серены Уильямс, Жюстин Энен и Иги Швентек.

В полуфинале в Индиан-Уэллс представительница Казахстана сыграет с Элиной Свитолиной.

