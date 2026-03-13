Ричмонд
Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Это будет их девятая личная встреча.

Источник: Спортс"

Медведев не обыгрывал Алькараса с полуфинала US Open-2023. Испанец выиграл четыре последних матча и ведет в личке 6:2.

На харде Алькарас ведет 4:1.

