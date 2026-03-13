Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев о споре в матче с Дрэйпером: «Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился»

Даниил Медведев прокомментировал спорный эпизод в концовке четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Джека Дрэйпера (6:1, 7:5).

Источник: Спортс"

Во втором сете при счете 5:5 и 0:15 на подаче Дрэйпера британец махнул руками после удара — Медведев сказал судье, что это его отвлекло, и попросил посмотреть видеоповтор.

В итоге судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву — хотя изначально он его проиграл ошибкой в сетку. Счет стал 0:30, в итоге россиянин сделал брейк, а потом подал на матч.

"После того, как все случилось и мне отдали очко, я подумал, что это нелучший способ выиграть мяч. С другой стороны, я бы не просил повтор, если бы меня это не отвлекло.

Он сделал небольшой жест. Я сказал ему, что если судья посчитает, что этого недостаточно — я не против, 15:15, продолжаем. Если посчитает, что достаточно, то это правила — 0:30.

Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился. Но я много раз бывал на его месте — и приятно хоть раз оказаться в другом положении", — сказал Медведев в интервью Tennis TV после матча.

Возня в победе Медведева — была помеха или нет?

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше