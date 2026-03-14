Соболенко первой после Шараповой вышла в финал Индиан-Уэллс два года подряд

Соболенко вышла в финал тысячника 14-й раз в карьере. В Индиан-Уэллс она сделала это третий раз — и второй год подряд. До нее в два финала на этом турнире за два года последней выходила Мария Шарапова в 2012—2013-м.
За 10-й титул на тысячнике Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной или Элиной Свитолиной.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.