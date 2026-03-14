Соболенко первой после Шараповой вышла в финал Индиан-Уэллс два года подряд

Первая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс обыграла Линду Носкову — 6:3, 6:4.

Источник: Спортс"

Соболенко вышла в финал тысячника 14-й раз в карьере. В Индиан-Уэллс она сделала это третий раз — и второй год подряд. До нее в два финала на этом турнире за два года последней выходила Мария Шарапова в 2012—2013-м.

За 10-й титул на тысячнике Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной или Элиной Свитолиной.

