Рыбакина 12-й раз подряд обыграла теннисистку топ-10

Для Рыбакиной это 12-я подряд победа над теннисистками топ-10. В целом ее баланс против десятки стал 36:27.
Представительница Казахстана шестой раз вышла в финал тысячника и поборется с Ариной Соболенко за третий титул.
В 2023-м она уже выиграла трофей в Индиан-Уэллс, обыграв Соболенко в финале.
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.