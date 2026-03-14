Соболенко встретится с Рыбакиной в финале турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Линду Носкову в полуфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу белоруски. Носкова является 14-й ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.
В финале Соболенко встретится с третьей ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной, которая в полуфинале победила украинку Элину Свитолину (9) со счетом 7:5, 6:4.
В январе Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.
Узнать больше по теме
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.