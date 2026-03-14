Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко встретится с Рыбакиной в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко сыграет с Рыбакиной в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Линду Носкову в полуфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу белоруски. Носкова является 14-й ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

В финале Соболенко встретится с третьей ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной, которая в полуфинале победила украинку Элину Свитолину (9) со счетом 7:5, 6:4.

В январе Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше