Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Синнер дошел до финальной стадии на шести из семи последних «Мастерсов», в которых он принимал участие. Он также выиграл десятый матч подряд на турнирах этой категории.
Вообще для итальянца это 34-й финал в карьере (баланс — 24:9), десятый — на «Мастерсах» (баланс — 5:4). Помимо этого, теперь он финалист всех хардовых «Мастерсов».
Дальше Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Даниилом Медведевым.
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.