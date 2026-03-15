Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира Янник Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, победив Александра Зверева со счетом 6:2, 6:4. Он повел в личке с немцем. 7:4.

Источник: Спортс"

Синнер дошел до финальной стадии на шести из семи последних «Мастерсов», в которых он принимал участие. Он также выиграл десятый матч подряд на турнирах этой категории.

Вообще для итальянца это 34-й финал в карьере (баланс — 24:9), десятый — на «Мастерсах» (баланс — 5:4). Помимо этого, теперь он финалист всех хардовых «Мастерсов».

Дальше Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Даниилом Медведевым.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше