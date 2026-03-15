Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала вице-чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе

На турнире Данилина выступала в дуэте с сербкой Александрой Крунич. Казахстанско-сербский тандем на «тысячнике» получил пятый номер посева. В финальном матче они встречались с третьими сеяными чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.
Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Анны и Александры с итоговым счетом 6:7 (4:7), 4:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За это время Данилина и Крунич совершили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трех заработанных.
После обновления мирового рейтинга казахстанка поднимется с шестой на четвертую позицию, что является ее личным рекордом в карьере.