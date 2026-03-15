«Феноменальный матч». Медведев выбил Алькараса в Индиан-Уэллсе и вернулся в топ-10

Турнир ATP BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США)
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 7:6 (7:3)
Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:2, 6:4.
Первая ракетка России Даниил Медведев в ночь на воскресенье провел лучший матч после перехода к тренеру Томасу Юханссону. В полуфинале «мастерса» в Индиан-Уэллсе наш спортсмен в двух сетах разобрался с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Первый с лета 2024 года успех в поединке с лидером мирового рейтинга позволит уроженцу Москвы вернуться в топ-10, независимо от исхода финала, в котором его ждет еще один суперсоперник — итальянец Янник Синнер. 30-летний россиянин вышел в 11-й финал «мастерса» в карьере и в третий финал ATP в этом сезоне. Но дело не только в статистике — Медведев показал отличный теннис, напомнив о самых успешных временах своей карьеры.
Помог быстрый корт
Даниил прибыл в Индиан-Уэллс значительно позже, чем планировал. Из-за транспортного коллапса на Ближнем Востоке он долго не мог выбраться из Дубая, где завоевал титул на турнире ATP-500. Казалось, что тяжелая дорога, сложности с акклиматизацией и калифорнийская жара выбьют нашего теннисиста из колеи. Как это бывает, мы видели на примере Андрея Рублева и Карена Хачанова, которые не справились с джетлагом и зачехлили ракетки на первом американском «мастерсе» после первых же матчей. Однако Медведева трудности только взбодрили. Он продолжал жаловаться на мячи, но упорно продвигался вперед по турнирной сетке. Полуфинал был для нашего спортсмена программой-минимум, но он перевыполнил план, огорчив самого Карлоса Алькараса, который ранее ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне и одержал 16 побед подряд.
«Это потрясающее чувство, — сказал Медведев своего выдающегося матча. — Карлос невероятный теннисист с невероятными ударами, защитой, атакой, подачей, приемом. Чтобы его победить, нужно показать свой лучший теннис. И мне это удалось. Я отлично подавал, отыграл один или два сет-пойнта, один или два брейк-пойнта в предыдущем гейме — цеплялся во втором сете как мог, но показывал при этом отличную игру. Раньше я побеждал Алькараса несколько раз, а сейчас все складывалось в мою пользу. Например, корт немножко быстрее, чем в предыдущих двух случаях. Это дало возможность быстрее заканчивать розыгрыши, что большой плюс против такого соперника. Поэтому очень рад победе и, надеюсь, что хорошо сыграю в финале».
Матч продолжался 1 час 38 минут. Даниил оказался сильнее Алькараса впервые с 2023 года. После того, как Карлос стал суперзвездой мирового тенниса, россиянин проиграл ему четыре матча подряд. Теперь эта серия прервана. Благодаря красивой победе Медведев сократил отставание в личных встречах (теперь счет 3:6) и обошел казахстанца Александра Бублика в онлайн-рейтинге. Теперь наш спортсмен — на десятой строчке, а в случае успеха в финале Индиан-Уэллса опередит еще и американца Бена Шелтона, став девятым. Возвращение в топ-10 впервые с лета прошлого года психологически важный момент для бывшей первой ракетки мира. Ведь после ужасного прошлого сезона многие списали Медведева со счетов. Однако болезненная смена тренерского штаба, похоже дает эффект.
В финале против Синнера Медведев попытается прервать еще одну негативную для себя тенденцию — итальянец выиграл восемь из девяти их последние встреч и три последних. «Когда ты играешь на турнире, где выступают оба лидера мужского тенниса, велика вероятность, что для победы в турнире тебе придется обыграть их обоих, — рассуждает Даниил. — И это нормально, так сейчас выглядит мужской тур. Если я сохраню тот уровень, который показывал на протяжении всего Индиан-Уэллса, или даже повышу его, у меня будут шансы. Так что я постараюсь это сделать».
«Даниил заслуживает огромного уважения»
Возможно, Алькарас недооценил соперника в полуфинале, но Медведев действовал так, словно это он фаворит матча и всего «мастерса». В первом сете Даниил взял подачу соперника при счете 3:1 — этот брейк так и остался единственным реализованным в первом сете. Во второй партии у Алькараса было множество шансов развернуть ход поединка. Он сделал ранний брейк, поведя 3:1, но россиянин тут же отыгрался. На подаче Медведева при счете 4:5 у испанца было два сетбола, однако Даниил не дрогнул и повел дело до тай-брейка. На решающем отрезке матча россиянин уступил первое очко, а потом выиграл шесть розыгрышей подряд и заработал пять матчболов. С третьей попытки наш спортсмен заколотил мощный эйс, оформив выдающуюся победу.
«Первый сет с моей стороны был на супервысоком уровне. Во втором Карлос начал перехватывать инициативу — таков теннис, иногда нужно просто держаться. Я рад, что смог показать миру, что я все еще хороший теннисист, — отметил Медведев. — Карлос — выдающийся игрок, против него очень тяжело, и я много раз ему проигрывал. Честно говоря, если мы проведем с ним несколько матчей подряд, то в большинстве из них я уступлю. Каждый раз, когда я выхожу на корт, мне нужно верить, что я могу победить. Поэтому я очень счастлив обыграть кого-то столь сильного, как Алькарас. Сейчас я показал отличный теннис в ключевые моменты и супердоволен своим выступлением».
«Феноменальный матч Медведева, и мне особенно нравится, что это доказывает: исход поединка не предрешен, — прокомментировал результат для SkySport бывший британский теннисист Тим Хенман. — Мы очень часто видим доминирование Алькараса и Синнера, особенно на турнирах “Большого шлема” в пятисетовом формате. Поэтому Даниил сейчас заслуживает огромного уважения. Он вышел на корт и продолжил играть так же, как в четвертьфинале против Джека Дрейпера — очень агрессивно, пробивая мяч с невероятной силой с задней линии. Настолько плоско, с минимальным запасом на ошибку — и при этом не ошибался».
«Медведев контролировал ход встречи благодаря агрессивной игре и демонстрировал тот теннис, который когда-то привел его на вершину мирового рейтинга, — констатирует официальный сайт ATP. — Хладнокровие 30-летнего теннисиста под давлением стало решающим фактором, позволившим ему оформить победу в двух сетах за 1 час 37 минут и взять реванш у испанца, который обыгрывал его в финалах Индиан-Уэллса в 2023 и 2024 годах. Одержав эту победу, Даниил вышел в свой первый финал турнира Masters1000 с 2024 года, когда он также играл в титульном поединке в Индиан-Уэллсе. Благодаря успеху в матче с Алькарасом, Медведев одержал 18-ю победу в сезоне — лучший показатель в туре. Выходя на свой третий финал в сезоне, Медведев постарается сохранить свою безупречную реализацию: ранее он выиграл турнир ATP 250 в Брисбене и турнир ATP 500 в Дубае».