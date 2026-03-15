Даниил Медведев: «На данную секунду я один из лучших в мире»

— Можно сказать, что проклятие Индиан-Уэллс снято. Ты наконец-то обыграл здесь Карлоса. Что извлек из тех двух поражений? Что изменил сегодня? Есть ли какой-то подобный план на встречу с Синнером?
— Просто сейчас я находился в лучшей форме, чем два матча против него до этого. И корт быстрее, поэтому можно было быстрее заканчивать розыгрыш. Даже на брейк-пойнтах я его забивал — на предыдущем корте и с предыдущими мячами было очень тяжело это сделать. Это нормально, в этом и есть теннис — для меня условия были чуть удобнее, поэтому я смог его победить.
— Ты уже два турнира выиграл в этом году, третий финал завтра, а сейчас только март. Можно ли сказать, что праймовый Даня вернулся?
— Я вообще не люблю такие слова, как «праймовый». Если смотреть на отдельные матчи, какой-то может быть лучше, какой-то может быть хуже, чем в 2021-м или 2023-м. Но сейчас я играю хорошо. Я обыграл Карлоса, давно не проигрывал сет — это очень хороший показатель. И, естественно, на данную секунду я один из лучших в мире.
— В Индиан-Уэллс живет фанат, у которого есть свой трек, и ты гоняешь на тачках здесь каждый год. Гонял ли ты в этом году и кого брал с собой?
— Но я уже года три-четыре не гонял, и все по различным причинам. Три года я точно уже не гонял. Когда прилетаешь из Дубая, акклиматизация сильная, и нужно готовиться к турниру. Если я играю в субботу, то езжу один день. Если я играю в пятницу, то нет. И те два раза я играл в пятницу.
В этом году я прилетел вообще бог знает когда. Я себе каждый раз в течение трех-четырех последних лет говорю: «Если плохо сыграю, я там вообще поселюсь». И я четыре года подряд играл очень хорошо, поэтому нет возможности (смеется), — сказал Медведев в интервью BB Tennis.
Медведев сделал невозможное: остановил Алькараса!